Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где назвал задачей своей страны – стать лидером Восточной и Центральной Европы.

"Какая, по вашему мнению, задача у страны, которая потеряла часть своей территории и является далеко не самой богатой в Старом Свете? Стать лидером Восточной Европы и Центральной Европы", – заявил Зеленский. Его выступление с переводом на русский язык транслировал телеканал "Настоящее время".

Владимир Зеленский призвал участников форума в Давосе стать "акционерами успеха новой Украины". "Украина – это именно то место, где случаются чудеса. Моя цель, чтобы в учебниках рядом с кейсами Сингапура и Южной Кореи появилась Украина", – добавил президент.

50-й Всемирный экономический форум начался накануне. На него приехали около 3000 участников из 117 стран, в том числе лидеры более 50 государств и правительств. Также в Давос прибыли миллиардеры из 36 стран мира, в их числе Марк Цукерберг, Джордж Сорос и Билл Гейтс.