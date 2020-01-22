"На Красной планете все твари уснули". Стихотворение премьера Мишустина

Журналисты нашли стихотворение нового премьер-министра России Михаила Мишустина. Оно было написано им ещё в 2016 году к юбилею Марата Хуснуллина, тогдашнего главы столичного стройкомплекса, который после назначения Мишустина в этом году стал одним из его заместителей. Вот то самое стихотворение целиком:

"На Красной планете все твари уснули,

Попрятались в щели моллюски и йети,

Ведь к ним прилетает строитель Хуснуллин,

Он завтра проводит обход на рассвете.

Надев свой скафандр большого размера,

Которому равных по прочности нету,

И куртку с портретом московского мэра,

Он взглядом хозяйским окинет планету.

По местному грунту пошарив руками,

Ну как по столу своего кабинета,

Он в нем обнаружит строительный камень

Закатно-багряного красного цвета.

И мысль, что стремительней метеорита,

Пронзит его мозг ослепительной спицей:

"Я Кремль вот таким марсианским гранитом

Потом на Земле облицую в столице.

Ведь это такая алмазная жила,

Предложим строительному комитету.

Здесь нет же налогов, ядреная сила,

С собою возьму все, что влезет в ракету".

Ракета тревожно свистит словно пуля,

Ее ожидают тяжелые роды.

Везет космонавт и строитель Хуснуллин

На Землю гранит марсианской породы.

И вот он, раскинувшись словно в карете,

Готовится к старту в трудах и в заботе,

А рядом трофей марсианского йети,

Которого он усыпил на охоте".

"МБХ медиа", которое нашло стихотворение, также опубликовало видео, где его читает сам автор.