"На Красной планете все твари уснули". Стихотворение премьера Мишустина

Журналисты нашли стихотворение нового премьер-министра России Михаила Мишустина. Оно было написано им ещё в 2016 году к юбилею Марата Хуснуллина, тогдашнего главы столичного стройкомплекса, который после назначения Мишустина в этом году стал одним из его заместителей. Вот то самое стихотворение целиком:
"На Красной планете все твари уснули,
Попрятались в щели моллюски и йети,
Ведь к ним прилетает строитель Хуснуллин,
Он завтра проводит обход на рассвете.
Надев свой скафандр большого размера,
Которому равных по прочности нету,
И куртку с портретом московского мэра,
Он взглядом хозяйским окинет планету.
По местному грунту пошарив руками,
Ну как по столу своего кабинета,
Он в нем обнаружит строительный камень
Закатно-багряного красного цвета.
И мысль, что стремительней метеорита,
Пронзит его мозг ослепительной спицей:
"Я Кремль вот таким марсианским гранитом
Потом на Земле облицую в столице.
Ведь это такая алмазная жила,
Предложим строительному комитету.
Здесь нет же налогов, ядреная сила,
С собою возьму все, что влезет в ракету".
Ракета тревожно свистит словно пуля,
Ее ожидают тяжелые роды.
Везет космонавт и строитель Хуснуллин
На Землю гранит марсианской породы.
И вот он, раскинувшись словно в карете,
Готовится к старту в трудах и в заботе,
А рядом трофей марсианского йети,
Которого он усыпил на охоте".
"МБХ медиа", которое нашло стихотворение, также опубликовало видео, где его читает сам автор.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.