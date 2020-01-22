Жителей Флориды предупредили о "дожде" из уснувших игуан

Метеорологическая служба американского штата Флорида предупредила местных жителей, что улицы городов могут быть усыпаны уснувшими игуанами. Причина – рекордно низкая температура.

Согласно прогнозу синоптиков, температура во Флориде опустится до минус одного градуса по Цельсию. При такой температуре игуаны, которых завезли сюда в 1960-х годах из Бразилии, Мексики и Парагвая, впадают в оцепенение. Причем это происходит уже при температуре чуть больше четырех градусов по Цельсию.

Таким образом, в ближайшее время на улицах можно будет найти большое количество игуан, упавших с деревьев, где они ночуют.