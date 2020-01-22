Из СИЗО отпустили трансгендерную женщину, осуждённую за хентай

В Брянске суд отправил на пересмотр дело трансгендерной 53-летней женщины, осуждённой по обвинению в распространении порнографии за рисунки в жанре хентай (японское аниме и комиксы с изображениями сцен эротического и сексуального характера). Осужденную отпустили из СИЗО.

СМИ в целях безопасности не раскрывают настоящее имя женщины, называя её Мишель. В ноябре прошлого года её приговорили к трём годам колонии. Причиной стало то, что экспертиза нашла в эротических рисунках "лиц мужского пола, не достигших 14-летнего возраста".

После вынесения приговора Мишель оставалась в СИЗО. Если бы суд отклонил апелляцию женщины, её бы отправили в мужскую колонию без одиночных камер, поскольку она ещё не завершила трансгендерный переход и не сменила паспорт. Сторонники Мишель заявляли, что это угрожает её жизни.