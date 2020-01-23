Бывшие министры Топилин и Скворцова получили новые посты

Новый глава российского правительства Михаил Мишустин назначил бывшего министра труда Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР), а бывшую главу Минздрава Веронику Скворцову — руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Распоряжения опубликованы на сайте правительства.

Другим распоряжением занимавший пост главы ПФР Антон Дроздов стал заместителем министра финансов. Руководивший ФМБА Владимир Уйба назначен на должность заместителя министра здравоохранения.

Максим Топилини Вероника Скворцова занимали посты министров в правительстве Дмитрия Медведева на протяжении восьми лет — с 2012 года.

15 января после оглашения послания президента Федеральному Собранию, в котором Владимир Путин объявил о внесении в Конституцию изменений, правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку.

Новым премьером назначен бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. 21 января Мишустин сформировал новое правительство России. Список министров обновился наполовину. Среди тех, кто сохранил должности, министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, глава МВД Владимир Колокольцев и глава МЧС Евгений Зиничев.