Новый министр культуры удалила или скрыла старые публикации в ЖЖ

Новый министр культуры Ольга Любимова удалила или скрыла свои старые посты в "Живом журнале", в которых называла себя "некультурным человеком" и признавалась, что не понимает, что такое гражданское общество. Первым об этом сообщил The Insider.

Судя по профилю, в блоге опубликовано 195 записей, но для большинства пользователей они недоступны.Некоторые записи сохранились в веб-архиве.

В блоге Любимова писала, что "ни хрена не культурный человек", поскольку "просто не переносит" оперу, балет, классическую музыку, музеи, ничего не понимает в артхаусном кино и с симпатией относится к Гришковцу. В другой публикации она рассказывала, как нашла свой старый личный дневник, который вела в 16 лет. В нем она описывает, как в юности попробовала наркотики . Ещё в одном удаленном посте автор пыталась разобраться, что такое гражданское общество.

Оппозиционер Алексей Навальный, комментируя посты Любимовой в ЖЖ, написал в твиттере, что "никогда еще знаменитый анекдот про прачечную не был так близок к жизни".

Ольга Любимова заняла пост министра культуры в новом правительстве России 21 января. До этого она была главой департамента кино в Минкульте. Она автор сценария таких документальных фильмов, как "Путь Патриарха" и "Никита Михалков". Работала на Первом канале. Любимова из творческой семьи, окончила факультет журналистики МГУ, а затем факультет театроведения ГИТИСа .