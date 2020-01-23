Путин прибыл с официальным визитом в Израиль

Президент России прибыл с визитом в Израиль. В Иерусалиме Владимир Путин встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом Реувеном Ривлиным. Российский лидер также примет участие в открытии памятника героям блокадного Ленинграда "Свеча памяти" и выступит на форуме "Сохраняем память о Холокосте", посвященном 75-летию освобождения концлагеря "Освенцим" советскими войсками.

В планах Путина – встреча с матерью осуждённой в России израильтянки Наамы Иссахар. В прошлом году её приговорили к семи с половиной годам колонии по обвинению в контрабанде наркотиков. В апреле прошлого года, когда израильтянка летела с пересадкой через Москву, у неё в багаже нашли девять граммов гашиша. Сама Иссахар отрицает, что везла его с целью контрабанды. Ряд СМИ отмечает, что во время своего визита Путин помилует заключённую.

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