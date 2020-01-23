Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России

Комик Александр Долгополов уехал из России. Накануне стало известно, что полиция проверяет его выступления в петербургском клубе HopHead по жалобе на оскорбление чувств верующих. Об этом "МБХ медиа" сообщил адвокат международной правозащитной группы "Агора" Леонид Соловьев.

Куда уехал Долгополов, не сообщается. По словам адвоката, он "покинул страну, пока не прояснятся обстоятельства, чтобы быть спокойнее".

Долгополов в разговоре с "МБХ медиа" назвал закон о защите чувств верующих "дискриминацией атеистов". "Такого закона не должно быть, судов над атеистами не должно быть, эти суды несправедливы, я прав, а этот человек, как бы он ни обиделся, нет. И неправ он именно потому, что благодаря закону мы в неравной позиции. Я, таким образом, принадлежу к угнетаемому классу. Россия поплатится за это в будущем, как и поплатилась в начале 20-го века, когда православие насаждалось также безумно. Шутки свои корректировать не буду", – заявил комик.

Ранее Долгополов опубликовал в инстаграме запрос, который пришёл в петербургский клуб HopHead из Управления МВД по Московской области. В документе майор полиции просит администрацию клуба уточнить, в их ли заведении было снято видео "Александр Долгополов – Новый час шуток", указать дату съёмки и "полные сведения о лице, выступающем на видео".

Концертный директор стендап-комика Армен Гандилян рассказал изданию TJournal, что не знает, с чем связано обращение полиции. "К сожалению, можем только догадываться, что не понравилось властям. В том видео были шутки про религию и политику, поэтому не угадать наверняка. Пугает тот факт, что они не обратились напрямую, а начали собирать информацию скрытно", – заявил Гандилян. В баре, куда пришло уведомление от полиции, в начале февраля запланировано два выступления Долгополова. Сообщается, что все билеты уже проданы.

Позже стало известно, что Долгополов приостановил продажу билетов на свои ближайшие концерты.

Ролик "Александр Долгополов – Новый час шуток" был опубликован на ютубе в апреле прошлого года. Он собрал более двух с половиной миллионов просмотров.