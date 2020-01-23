В Коми сотрудник полиции призвал задержанного не бояться жуков в еде

В Республике Коми начальник отдела полиции города Инта не увидел ничего необычного в наличии насекомых в пище, которую подают в изоляторе временно содержания. Это следует из ответа на жалобу одного из задержанных. Копия документа опубликована в сообществе "Омбудсмен полиции" в социальной сети "ВКонтакте".

Жалоба поступила на насекомых в овсяной каше. Полицейский признал наличие крупяных жучков, но, сославшись на специалистов Роспотребнадзора, заверил, что насекомые не опасны для здоровья взрослого человека и не влияют на вкусовые качества каши.

Начальник отдела МВД также сообщил, что поставщику пищи в изолятор направлена претензия о недопустимости нарушений при хранении продуктов питания.