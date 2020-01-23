В суд подан иск о запрете технологии распознавания лиц на митингах

Гражданская активистка Алёна Попова и политик Владимир Милов подали иск в Тверской суд Москвы с требованием запретить использовать технологию распознавания лиц на митингах. Об этом сообщает "МБХ медиа". Истцы требуют также удалить персональную информацию, в частности биометрические данные, полученные с помощью наблюдения.

Заседание по иску назначено на 31 января. Ответчиками указаны Главное управление МВД Москвы и департамент информационных технологий.

По словам Поповой, иск подан в том числе из-за митинга в поддержку политзаключенных, который прошел 29 сентября 2019 года на проспекте Сахарова в Москве .

Это второй иск Поповой в рамках кампании против тотальной слежки. Он, по словам активистки, касается именно факта использования камер на митингах и технологии распознавания лиц в отношении политически несогласных с властью людей.

В октябре прошлого года Попова обратилась в суд в суд с требованием запретить распознавание лиц городскими системами видеонаблюдения. Она считает, действия московского правительства незаконными, поскольку сведения, позволяющие установить личность гражданина, относятся к биометрическим данным. Кроме того, власти нарушают статьи Конституции России, гарантирующие право на частную жизнь. Суд отклонил иск.