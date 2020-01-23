За обрушение казармы в Омской области осудят 11 человек

Перед судом по уголовному делу об обрушении казармы в поселке Светлый Омской области предстанут 11 человек, сообщает Следственный комитет. Трагедия произошла в 2015 году, тогда в военной части Воздушно-десантных войск рухнуло несколько этажей здания. Погибло 24 солдата-срочников, еще 21 получил травмы.

Виновными в происшествии следователи посчитали командира части полковника Олега Пономарева и его заместителя по тылу Владислава Пархоменко. Среди обвиняемых инженеры и директора фирм и организаций, занимавшихся капитальным ремонтом казарм, после которого и произошло обрушение.

Их обвиняют в превышении или злоупотреблении полномочиями, нарушении правил строительства, мошенничестве. За капитальный ремонт рухнувшей казармы было заплачено почти 200 миллионов рублей. Начальника части подозревают во взятке в крупном размере.

По версии следствия, капремонт шел без всякой проектной документации. Деревянные полы в ветхом здании заменили на бетонные, что резко увеличило нагрузку на несущие конструкции.