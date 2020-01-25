Автор бестселлера "Дом правительства. Сага о русской революции" – герой нового выпуска передачи. В передаче также участвует директор музея "Дом на набережной" Ольга Трифонова

Автор и ведущий – Леонид Велехов.

Премьера 25 января 2020 года в 20.05