Автор бестселлера "Дом правительства. Сага о русской революции" – герой нового выпуска передачи. В передаче также участвует директор музея "Дом на набережной" Ольга Трифонова
Автор и ведущий – Леонид Велехов.
Премьера 25 января 2020 года в 20.05
Беседа Леонида Велехова
Автор бестселлера "Дом правительства. Сага о русской революции" – герой нового выпуска передачи. В передаче также участвует директор музея "Дом на набережной" Ольга Трифонова
Автор и ведущий – Леонид Велехов.
Премьера 25 января 2020 года в 20.05
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.