ФСБ установила источник анонимных сообщений о минировании

Федеральная служба безопасности заявила, что массовые анонимные сообщения о минировании, которые поступают в суды, торговые центры, школы, детские сады и другие учреждения по всей России, отправляют с нидерландского почтового сервиса StartMail. Об этом сообщает "РИА Новости".

По данным ФСБ, с конца ноября через StartMail было отправлено более тысячи анонимных сообщений о минировании детсадов, школ, медицинских и транспортных объектов, мест массового скопления людей в 16 регионах России. Все они оказались ложными.

С 23 января Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры России ограничил доступ к сервису StartMail, который не предоставил информацию о владельцах почтовых ящиков, с которых рассылались письма. В Роскомнадзоре уточнили, что блокировка ресурса не поможет полностью прекратить рассылку сообщений злоумышленниками, но затруднит их распространение и снизит его масштаб.

Очередная волна сообщений о минировании началась в России 28 ноября. Так в декабре угрозы о якобы заложенных взрывных устройствах в Москве получили по электронной почте более 10 тысяч объектов. Были эвакуированы более одного миллиона человек. 20 января в Москве после сообщений о минировании проверяли 150 объектов, в том числе все станции метро и 11 судов. Ни в одном из случаев информация о заложенном взрывном устройстве не подтвердилась.

Похожая серия ложных звонков о минировании была зафиксирована в России в начале прошлого года, а также в конце 2017 года. Тогда за несколько месяцев эвакуировали более двух миллионов человек.