В Израиле открылся форум памяти жертв Холокоста

В Израиле открывается Всемирный форум памяти жертв Холокоста. Мероприятие проходит в мемориальном комплексе "Яд Вашем" в Иерусалиме. Форум посвящен 75-й годовщине освобождения советскими войсками нацистского лагеря смерти "Освенцим" на территории Польши.

На церемонию прибыли главы государств и правительств из десятков стран. Среди участников - президент России Владимир Путин, украинский лидер Владимир Зеленский, французский президент Эммануэль Макрон, вице-президент США Майк Пенс.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на открытии форума заявил, что в основе еврейского государства лежит необходимость предотвращения повторения ужасов Второй мировой войны. " Мы помним жертвы солдат и народов, принесенные ради победы над Гитлером", - сказал Нетаньяху. Он также назвал Иран "самым антисемитским режимом на планете" и призвал мировое сообщество противостоять Тегерану.

Президент России в своей речи назвал преступления нацистов против евреев одной из самых чёрных страниц истории. При этом Путин подчеркнул, что нацисты получали поддержку жителей оккупированных стран Европы.

Майк Пенс отметил, что мировые державы должны объединиться против антисемитизма и отметил вклад стран-союзников в победе над фашизмом. Вице-президент США так же призвал к объединению против Ирана, открыто угрожающему государству Израиль. "США никогда не оставят Израиль", - подчеркнул Пенс.

Ранее стало известно, что от участия в мероприятии отказался президент Польши Анджей Дуда из-за того, что одним из главных гостей стал Путин. Как писали польские СМИ для Варшавы неприемлема ситуация, когда глава польского государства будет вынужден слушать, как российский лидер "продолжит высказывать ложные тезисы о Второй мировой войне"

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