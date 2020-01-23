МВД: количество политических акций в Москве выросло на 60%

В 2019 году в Москве прошло 155 несанкционированных политических акций, на которых были задержаны более 3 тысяч человек. Такие данные озвучены в четверг на расширенной коллегии столичного управления МВД.

Глава московской полиции Олег Баранов отметил, что по сравнению с 2018 годом количество общественно-политических мероприятий в столице увеличилось более чем на 60%.

В свою очередь, заместитель Баранова Александр Горовой заявил, что не допустить на акциях "беспорядков, блокирования работы органов власти и других последствий" удалось только благодаря "слаженным действиям правоохранительных органов". Также Горовой поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за "политическую поддержку" ведомства.

По данным "ОВД-Инфо", количество задержанных в прошлом году на митингах в Москве намного выше. Только на двух акциях оппозиции, прошедших 27 июля и 3 августа в центре города, были задержаны 2 тысячи 374 человека. В МВД тогда называли цифру почти вдвое меньше.

По итогам летних акций оппозиции за допуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму Следственный комитет России завёл так называемое "московское дело" о насилии в отношении полицейских. По нему были арестованы более 20 человек, несколько из них уже приговорены к тюремному заключению. Правозащитники отмечают, что ничего из того, что можно квалифицировать как "применение насилия к полицейским", в Москве не происходило.