Израильтянка Иссахар отказалась просить Путина о помиловании

Израильтянка Наама Иссахар, отбывающая в России семь с половиной лет колонии по обвинению в контрабанде наркотиков, не стала просить президента России о помиловании. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, сообщает "Интерфакс". По словам омбудсмена, Иссахар считает, что обращения матери и премьер-министра Израиля достаточно для рассмотрения помилования.

Обмудсмен отметила, что у израильтянки "всё в порядке" и у неё нет претензий к содержанию в камере.

Ранее в четверг во время своего визита в Израиль российский президент Владимир Путин встретился с матерью осуждённой израильтянки. Он пообещал учесть её просьбу о помиловании дочери при принятии окончательного решения.

25-летняя Наама Иссахар в апреле прошлого года летела в Тель-Авив из Индии транзитом через Москву. При досмотре в московском аэропорту у неё в багаже обнаружили около девяти граммов гашиша. Иссахар признала факт хранения наркотика, но категорически отвергла обвинения в контрабанде.