Суд продлил арест Андрею Баршаю до 27 января

Басманный суд Москвы продлил в четверг до 27 января срок содержания под стражей студенту Андрею Баршаю, обвиняемому по так называемому московскому делу. Баршая обвиняют в применении насилия к полицейскому во время несогласованной акции протеста в Москве летом прошлого года.

Суд удовлетворил ходатайство следствия. Защита просила отказать следователю и избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

Московский городской суд накануне отменил продление ареста для Баршая, мотивировав отмену "допущенными нарушениями" нижестоящей инстанцией – в частности тем, что заседание в Басманном суде по продлению ареста Баршая проходило без участия обвиняемого. В тот момент он проходил психиатрическую экспертизу. Сегодня Баршай был в суде лично. Следствие подало новое ходатайство о мере пресечения.

21-летнего студента Московского авиационного университета Андрея Баршая обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, на акции оппозиции 27 июля в центре Москвы он толкнул сотрудника Нацгвардии в спину. Баршай находится в СИЗО с октября прошлого года. Он жаловался на давление со стороны следователей, а его родители – на то, что им не дают свиданий с сыном.​

Когда начнётся суд по делу Баршая – пока неясно. Психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Ранее по "московскому делу" несколько человек были осуждены к реальным срокам.​