Власти Томской области не могут найти желающих стать главами районов. Об этом заявил вице-губернатор региона Анатолий Рожков. "Желающих – ноль", – сообщил он.

Рожков объяснил сложившуюся ситуацию низкими зарплатами при огромном уровне ответственности. Вице-губернатор не уточнил размер зарплат глав районов, но отметил, что теоретически они могут рассчитывать на получение социальной поддержки для семей с доходом ниже 17 тысяч рублей.

В сентябре 2020 года в Томской области должны пройти выборы глав двух городских округов – Северска и Кедрового, а также семи муниципалитетов, главы которых будут избираться областными депутатами. Кандидатов на эти посты должна предложить специальная конкурсная комиссия.