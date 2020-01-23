Королева одобрила закон о Брекзите. Британия выйдет из ЕС 31 января

Королева Великобритании Елизавета II одобрила законопроект о выходе страны из Евросоюза, принятый ранее парламентом. Документ приобрёл силу закона. Он предусматривает, что Великобритания покинет Евросоюз 31 января в 23 часа по лондонскому времени (2 часа ночи 1 февраля по Москве).

Закон основан на соглашении, заключённом ранее премьер-министром Борисом Джонсоном и лидерами Евросоюза. Это соглашение ещё должен одобрить Европарламент. Как ожидается, это произойдёт 29 января. Хотя многие представители стран ЕС заявляют, что не рады Брекзиту, они, как ожидается, не будут чинить препятствий и одобрят согласованный документ.

Великобритания покидает ЕС спустя 3 с половиной года после референдума о Брекзите, на котором большинство избирателей неожиданно для многих высказались за выход из Евросоюза. Дату Брекзита трижды переносили, поскольку британский парламент отказывался одобрить заключённое с ЕС соглашение. Борис Джонсон, который стал премьером в прошлом году, заключил новую редакцию соглашения с ЕС, а затем добился досрочных выборов в британский парламент и одержал на них победу. В Палате общин теперь большинство у консерваторов, которые без проблем одобрили законопроект.

После выхода Британии из ЕС начнётся переходный период, который истекает 31 декабря 2020 года. До этого срока должно быть заключено новое торговое соглашение.