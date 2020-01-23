В Екатеринбурге слон сбежал из цирка, чтобы поваляться в снегу

В Екатеринбурге во время погрузки в фуру сбежал слон итальянского цирка. В течение нескольких минут он гулял по улицам и валялся в снегу. Видео произошедшего опубликовали в четверг в социальных сетях сразу несколько очевидцев.

На одних кадрах видно, как слона безуспешно пытаются остановить на проезжей части дрессировщик и сотрудник ГИБДД, на других – как слона отлавливают возле одного из жилых домов и, избивая палкой, уводят.

В администрации екатеринбургского цирка заявили, что 45-летняя индийская слониха по имени Карла "решила получить эмоций" перед отправкой на гастроли в Санкт-Петербург и "доставила много радости" жителям города.