Чубаров: "Марш достоинства" 2 мая попытается прорваться в Крым

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что 2 мая будет организована массовая акция на границе Херсонской области Украины с аннексированным Россией Крымом под названием "Марш достонства". По словам Чубарова, её участники попытаются попасть в Крым, перейдя административную границу.

В комментарии украинскому "​5 каналу" Чубаров назвал марш "акцией ненасильственного сопротивления", однако не исключил и попытки силового прорыва на территорию полуострова. По его словам, в первых рядах пойдут представители Меджлиса. Своё участие уже подтвердил 76-летний крымскотатарский политик и правозащитник Мустафа Джемилев. Чубаров призвал присоединиться к маршу представителей международных организаций, осуждающих аннексию Крыма.

В украинской погранслужбе заявили, что не будут препятствовать участникам марша в пересечении границы, поскольку для этого нет оснований.

По словам Чубарова, марш - реакция на репрессии российских властей по отношению к крымским татарам. "Россия пытается всеми своими возможностями выдавить крымских татар с их земли" - сказал он. За пять с лишним лет, прошедшие с аннексии Крыма, на полуострове были арестованы и осуждены десятки крымских татар, главным образом по обвинению в участии в запрещённой в России организации "Хизб-ут-Тахрир". Преследованию подвергались также члены Меджлиса (эта организация в России также признана экстремистской и запрещена), ряду из них российские власти запретили въезд, и они не могут попасть в Крым.

Российский глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что участников данного мероприятия ждёт "жёсткий отпор", а депутат Госдумы Наталья Поклонская, бывший прокурор Крыма уточнила, что их будут "ждать автозаки".