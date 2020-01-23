В призыве Кадырова "убивать" полиция не нашла ничего противоправного

Управление МВД по Нижегородской области не нашло признаков правонарушения в призыве Рамзана Кадырова "убивать" за оскорбления чести в интернете.

Проверить высказывание главы Чечни просила редактор местного издания KozaPress Ирина Славина. В четверг на своей странице в фейсбуке она опубликовала официальный ответ из полиции, в конце которого сказано, что "рассмотрение обращения прекращено".

В ноябре 2019 года Рамзан Кадыров в одном из своих выступлений призвал "убивать", "сажать" и "пугать" тех, кто "оскорбляет честь в интернете, нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями и раздорами". Позже глава Чечни посоветовал не воспринимать его слова буквально, объяснив их "чеченской этикой".

Ирину Славину в конце октября оштрафовали на 70 тысяч рублей из-за поста о мемориальной доске Иосифу Сталину. Суд постановил, что в высказывании Славиной содержалось оскорбление власти.