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Власти США ужесточат правила выдачи виз для беременных

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Власти США ужесточат правила выдачи туристических виз для беременных женщин. Об этом заявил Госдепартамент.

Новые правила будут действовать уже с пятницы. Их цель - воспрепятствовать тому, чтобы женщины - гражданки иностранных государств приезжали в США исключительно с целью родить ребёнка на территории этой страны. По американской конституции, практически любой ребёнок, рождённый в США, автоматически получает гражданство Соединённых Штатов - в отличие от большинства стран мира, в Америке действует так называемый "принцип почвы" при определении гражданства ребёнка.

По новым правилам, сотрудники американских консульств, отвечающие за выдачу виз, должны отказывать в визах беременным женщинам, относительно которых у них появится подозрение, что они собираются приехать в США, чтобы родить ребёнка там. Женщина должна будет убедить сотрудников в том, что цель её поездки - иная.

Как отмечает Politico, за второе полугодие 2016 и первое полугодие 2017 года в США родились, по официальным данным, около 33 тысяч детей, родители которых въехали по туристическим визам. Кроме того, туристические визы выдаются, как правило, на большой промежуток времени, и женщины могут получить их задолго до наступления поздних сроков беременности. Поэтому принятые меры вряд ли сильно повлияют на число новых граждан США, родившихся у матерей-иностранок.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял о возможности издать указ, отменяющий автоматическое получение гражданства всеми рождёнными в США. Многие юристы критиковали эти намерения как неконституционные. Госдепартамент пошёл по другому пути.

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