ВОЗ пока не объявляет чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не стала объявлять чрезвычайную ситуацию в области международного здравоохранения в связи со вспышкой в Китае инфекции, вызываемой неизвестным ранее коронавирусом. По словам главы ВОЗ Тедроса Адзхнома Гебрейесуса, у организации пока нет достаточного количества данных для того, чтобы принять такое решение. При этом глава ВОЗ признал наличие разногласий в экстренном комитете, созванном для оценки ситуации с распространением коронавируса. Обсуждение продолжится в пятницу.

"В Китае совершенно точно ситуация является чрезвычайной" - сказал Тедрос.

Режим международной чрезвычайной ситуации ранее вводился, например, в связи с эпидемией лихорадки Эбола в Африке.

Число стран, где зафиксированы случаи заболевания, достигло в четверг семи. Подавляющее большинство из более 600 заболевших, однако - жители Китая. Инфекция уже привела к гибели по меньшей мере 18 человек в этой стране.

Власти принимают беспрецедентные меры, чтобы остановить распространение болезни. С 23 января фактически отрезан от внешнего мира город Ухань, где живёт более 7 миллионов человек и где впервые было зафиксировано заболевание. Такие же меры введены ещё в ряде городов провинции Хубэй. Приостановлена работа общественного транспорта, аэропортов и вокзалов, перекрыты дороги. "Карантин для 11 миллионов человек – беспрецедентное событие в истории здравоохранения", – заявили во Всемирной организации здравоохранения.

В четверг подтверждён первый случай смерти пациента за пределами эпицентра заболевания - умер житель провинции Хэбэй, это окрестности Пекина. В самом Пекине отменены крупные массовые мероприятия, связанные с Новым годом по лунному календарю. Он наступит 25 января. До 10 февраля по всей стране запланированы праздничные мероприятия – концерты, цирковые и оперные спектакли. Многие китайцы посещают родственников в других городах страны или отправляются за границу. Всё это может способствовать распространению заболевания.

Неизвестный ранее коронавирус поражает дыхательные пути и способен передаваться от человека к человеку. Он вызывает тяжёлую форму пневмонии. Число зарегистрированных случаев болезни превысило 600, подавляющее большинство – в Китае.

В России не подтвердились два случая возможного заболевания, о которых сообщалось накануне. В российских аэропортах усилен контроль, проверяют пассажиров из Китая и соседних с ним стран.