Трамп пригласил Нетаньяху и Ганца в Белый дом на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп пригласил на следующей неделе в Белый дом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера израильской оппозиции, главу партии "Кахоль-Лаван" Бенни Ганца.

Приглашение израильским политикам передал вице-президент США Майк Пенс, который в четверг посетил в Иерусалиме мемориальную церемонию в память о жертвах Холокоста, приуроченную к 75-летию освобождения лагеря смерти Освенцим.

Нетаньяху встретится с Трампом в Белом Доме 28 января. О дате визита Ганца не сообщается, однако известно, что он тоже принял приглашение.

Американские СМИ и агентства со ссылкой на источники сообщают, что, по всей вероятности, Трамп представит израильским лидерам детали своего плана мирного урегулирования ближневосточного конфликта. Руководство Палестинской автономии, впрочем, заранее заявило, что отвергает этот план. Администрация Трампа ранее перенесла посольство США в Иерусалим, а также признала суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Палестинские лидеры осудили эти шаги.

Сам Трамп призвал в твиттере не спекулировать о том, когда именно он раскроет детали мирного плана.