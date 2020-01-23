Программы для гаджетов будут нести "духовно-нравственные ценности"

Федеральная антимонопольная служба объявила критерии, по которым будет отбирать программы и приложения для обязательной предустановки на смартфоны, планшеты, компьютеры, Smart TV и телевизионные приставки, продаваемые в России.

Как сообщает издание "Ведомости", учитываться будут популярность приложения, его социальная значимость, обеспечение безопасности данных потребителей и "формирование приоритета традиционных российских духовно-нравственных ценностей".

Кроме того, ФАС будет отдавать приоритет "обязательной для распространения на территории России информации", но что это за информация – не сообщается.

Закон об обязательной предустановке российского софта на иностранные гаждеты подписал в декабре 2019 года Владимир Путин. Сроки вступления в силу требований различаются для разных устройств: с 1 июля этого года предустановка российского программного обеспечения станет обязательной для смартфонов, с 1 июля следующего года – для планшетов, с 1 июля 2022 года – для компьютеров массой до 10 килограмм, а с 1 июля 2023 года – для Smart TV и ТВ-приставок.

Формировать список программ, разрешённых для предустановки, будет ФАС совместно с Минкомсвязи и Роспотребнадзором, а утверждать – правительство России.

Представители компаний Samsung и Huawei заявили "Ведомостям", что компании готовы исполнять закон. Представители Apple пока не ответили на запрос издания.