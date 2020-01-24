Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

"Новая газета" опубликовала манифест "против узурпации власти"

.

Смотреть комментарии

"Новая газета" опубликовала "манифест граждан России" против конституционной реформы, предложенной президентом Владимиром Путиным.

Авторы манифеста заявляют, что сегодня на глазах россиян происходит конституционный переворот, цель которого – "пожизненное сохранение у власти Владимира Путина и его коррумпированного режима". Для этого "придумана спецоперация по незаконному переписыванию Конституции", говорится в документе.

Поправки в Конституцию вносятся в спешке, "с риторическими и юридическими манипуляциями, без реальной общественной дискуссии". "Вместо Конституционного собрания нам предлагают имитационную рабочую группу с участием непрофессионалов. Вместо референдума – нелегитимное "общероссийское голосование", – отмечается в обращении.

По мнению авторов манифеста, в текст Конституции "намеренно закладываются серьезные противоречия, которые приведут к законодательному хаосу и попранию основ государственного строя".

Изменение текста Основного закона "под сиюминутные политические интересы разрушает последний институт, защищающий Россию от полной узурпации власти", говорится в обращении.

Авторы манифеста призывают всех, кто не готов смириться с узурпацией власти Владимиром Путиным, присоединиться к этому заявлению, принять участие в массовой общественной кампании и сказать "нет" конституционному перевороту.

На данный момент манифест подписали по меньшей мере 20 человек, среди которых журналист и муниципальный депутат Илья Азар, экономист Сергей Гуриев, политики Юлия Галямина и Андрей Пивоваров, правозащитник Сергей Давидис, общественный деятель Марина Литвинович. Под манифестом могут подписаться все желающие.

  • О плане изменить Конституцию Путин заявил 15 января в послании Федеральному собранию. Уже через пять дней законопроект о поправках в Конституцию был внесен в Госдуму, а через восемь – единогласно принят в первом чтении. Всенародное голосование, по данным СМИ, может состояться 12 апреля.
  • В законопроекте предлагается внести изменения в 22 статьи Конституции. Они должны перераспределить полномочия между ветвями власти. В частности, президент предложил закрепить в Основном законе страны статус и роль возрождённого им Госсовета. Предлагается также установить приоритет Конституции России над международным законодательством.
  • Многие оппоненты Путина назвали целью предложенных поправок его стремление сохранить власть и после ухода с поста президента.
Владимир Путин во время послания Федеральному собранию, 15 января 2020 года
Смотри также

"Путин делиться властью не будет". Почему Россия – не Казахстан

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG