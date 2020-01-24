"Новая газета" опубликовала манифест "против узурпации власти"

"Новая газета" опубликовала "манифест граждан России" против конституционной реформы, предложенной президентом Владимиром Путиным.

Авторы манифеста заявляют, что сегодня на глазах россиян происходит конституционный переворот, цель которого – "пожизненное сохранение у власти Владимира Путина и его коррумпированного режима". Для этого "придумана спецоперация по незаконному переписыванию Конституции", говорится в документе.

Поправки в Конституцию вносятся в спешке, "с риторическими и юридическими манипуляциями, без реальной общественной дискуссии". "Вместо Конституционного собрания нам предлагают имитационную рабочую группу с участием непрофессионалов. Вместо референдума – нелегитимное "общероссийское голосование", – отмечается в обращении.

По мнению авторов манифеста, в текст Конституции "намеренно закладываются серьезные противоречия, которые приведут к законодательному хаосу и попранию основ государственного строя".

Изменение текста Основного закона "под сиюминутные политические интересы разрушает последний институт, защищающий Россию от полной узурпации власти", говорится в обращении.

Авторы манифеста призывают всех, кто не готов смириться с узурпацией власти Владимиром Путиным, присоединиться к этому заявлению, принять участие в массовой общественной кампании и сказать "нет" конституционному перевороту.

На данный момент манифест подписали по меньшей мере 20 человек, среди которых журналист и муниципальный депутат Илья Азар, экономист Сергей Гуриев, политики Юлия Галямина и Андрей Пивоваров, правозащитник Сергей Давидис, общественный деятель Марина Литвинович. Под манифестом могут подписаться все желающие.