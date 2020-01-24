Смерть от коронавируса зафиксирована близ границы Китая с Россией

В пограничной с Россией провинции Китая зафиксирована первая смерть от пневмонии, вызванной коронавирусом. Это произошло в городе Суйхуа, который находится на расстоянии 430 километров от российской границы. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая. Всего в этой провинции зарегистрировано четыре подтвержденных случая заболевания.



Инфекцию также подхватили жители городов Харбин, Дацин и Муданьцзян. Данные населенные пункты имеют прямое транспортное сообщение с городами Дальнего Востока.

Власти российских регионов начали вводить собственные меры защиты населения от заболевания. В частности, мэр Благовещенска призвал ограничить связи с Китаем. В местах массового скопления людей обяжут носить маски. В Хабаровском крае приняты повышенные меры контроля в аэропортах на рейсах из Китая и в пограничных пунктах пропуска.

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Китай до стабилизации эпидемиологической ситуации. По данным на 23 января, случаев подозрений на пневмонию, вызванную коронавирусом в России не выявлено.

Власти китайской провинции Хубэй для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса приняли решение закрыть, помимо Уханя, еще 12 городов. Об этом сообщают СМИ.

В самом Ухане рассматривается вопрос о срочном строительстве или же выделении одной из имеющихся больниц на тысячу коек специально для больных новым типом пневмонии.

В Пекине и других городах отменены крупные массовые мероприятия, связанные с Новым годом по лунному календарю. Он наступит 25 января.