Глава Международного "Мемориала" оштрафован в восьмой раз

Суд в Москве в восьмой раз оштрафовал главу Международного "Мемориала" Яна Рачинского. Как сообщила пресс-служба организации, суд обязал Рачинского выплатить штраф в 100 тысяч рублей за отсутствие маркировки "иностранного агента" на сайте "Жертвы политического террора в СССР".
Таким образом, общая сумма штрафов "Мемориалу", Международному "Мемориалу" и их руководителям составила четыре миллиона 600 тысяч рублей. Всего Роскомнадзор составил на эти правозащитные организации и их руководителей 28 протоколов за отсутствие маркировки "иноагент" на их интернет-ресурсах. Суды рассмотрели 2з из них.
Защита настаивает, что маркировка "иностранный агент" является унизительной и противоречащей сути деятельности Международного "Мемориала". Эта организация внесена в список "иностранных агентов" в 2016 году, правозащитный центр "Мемориал" - в 2014-м.
"Мемориал" запустил кампанию в интернете по сбору средств на выплату штрафов. Организация также намерена обжаловать все вынесенные решения о штрафах.
- Закон об "иностранных агентах" был принят в России в 2012 году. Согласно документу, любая некоммерческая организация или общественное движение могут быть внесены в список агентов, если они получают финансовую поддержку из-за рубежа и ведут политическую деятельность. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены.
- В 2019 году в России были приняты законы, позволяющие признавать "иностранными агентами" СМИ и отдельных граждан.
- В декабре президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает ужесточение наказаний за нарушения для СМИ – "иностранных агентов": штрафы для граждан увеличиваются до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц – до 5 миллионов.
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