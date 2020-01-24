Глава Международного "Мемориала" оштрафован в восьмой раз

Суд в Москве в восьмой раз оштрафовал главу Международного "Мемориала" Яна Рачинского. Как сообщила пресс-служба организации, суд обязал Рачинского выплатить штраф в 100 тысяч рублей за отсутствие маркировки "иностранного агента" на сайте "Жертвы политического террора в СССР".

Таким образом, общая сумма штрафов "Мемориалу", Международному "Мемориалу" и их руководителям составила четыре миллиона 600 тысяч рублей. Всего Роскомнадзор составил на эти правозащитные организации и их руководителей 28 протоколов за отсутствие маркировки "иноагент" на их интернет-ресурсах. Суды рассмотрели 2з из них.

Защита настаивает, что маркировка "иностранный агент" является унизительной и противоречащей сути деятельности Международного "Мемориала". Эта организация внесена в список "иностранных агентов" в 2016 году, правозащитный центр "Мемориал" - в 2014-м.

"Мемориал" запустил кампанию в интернете по сбору средств на выплату штрафов. Организация также намерена обжаловать все вынесенные решения о штрафах.