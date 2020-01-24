ФСБ объявила о задержании "агента украинских спецслужб" в Крыму

ФСБ России объявила о задержании в аннексированном Крыму местного жителя, который якобы был агентом украинских спецслужб. Утверждается, что по заданию Киева он оборудовал в Симферополе схроны с боеприпасами и взрывчаткой.

Имя задержанного пока неизвестно. В ФСБ заявили, что в отношении него заведены уголовные дела по статьям о незаконном хранении и перевозке взрывчатки и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору. Суд уже отправил крымчанина под арест.

Киев сообщение российской спецслужбы пока не прокомментировал.

После аннексии Крыма ФСБ неоднократно отчитывалось о задержании жителей полуострова по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Многие задержанные жаловались на пытки.

Россия аннексировала Крым по результатам референдума в 2014 году, который был проведен вопреки законодательству Украины и после того, как полуостров взяли под контроль российские военные. Киев и страны Запада считают это нарушением норм международного права. Из-за аннексии полуострова США и Евросоюз ввели в отношении России санкции. Москва называет присоединение полуострова восстановлением исторической справедливости.