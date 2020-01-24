Baza рассказала о доме, где приобретают квартиры "друзья Собянина"

Более 10 квартир в принадлежащем городу Москве доходном доме в Большом Николоворобинском переулке в центре Москвы, которые должны были сдаваться в аренду и приносить доход городской казне, перешли в последние годы собственность людей, близких к мэру российской столицы Сергею Собянину - утверждает издание Baza в опубликованном в пятницу расследовании под заголовком "Дом друзей Собянина".

"Квартиры получают ближайшие помощники градоначальника, высокопоставленные силовики, федеральные чиновники, сенаторы и даже люди искусства" - утверждает Baza. Среди владельцев квартир, как пишет издание, глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, замруководителя Аппарата мэра Светлана Черникова, главный следователь полиции Москвы Наталья Агафьева, бывший московский прокурор Владимир Чуриков, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и театральный режиссёр Константин Богомолов, бывший доверенным лицом Собянина.

Квартиры передаются в собственность посредством договоров купли-продажи, однако какую цену за них платят новые собственники, выяснить не удалось."Большинство госслужащих, живущих здесь, вряд ли смогли приобрести такое жильё по рыночной цене, так как их официальные доходы ниже стоимости квартир" - пишет Baza. Всего в частную собственность было переведено 15 квартир, хотя, как пишет издание, постановление мэрии от 2002 года прямо запрещает это делать.

Немерюк подтвердил Baza, что купил квартиру в этом доме, но отказался раскрыть сумму сделки. Издание оценило рыночную стоимость квартиры в 67 миллионов рублей.

В мэрии расследование пока не прокомментировали.