Суд в Мурманске приговорил двух Свидетелей Иеговы к штрафам

Суд в Мурманске приговорил Свидетелей Иеговы Романа Маркина и Виктора Трофимова к штрафам в 350 и 300 тысяч рублей соответственно за организацию деятельности экстремистской организации. Об этом говорится на сайте религиозного движения.

Обвинение требовало приговорить Маркина к шести годам колонии, а Трофимова к шести годам и пяти месяцам колонии.

Уголовное дело против Трофимова и еще двух последователей религиозного движения было возбуждено в апреле 2018 года. До этого ФСБ установила в квартирах верующих скрытые видеокамеры. Совместные молитвы и чтения Библии следствие трактовало как "организация деятельности экстремистской организации". Сначала обвиняемых отправили в изолятор, спустя семь месяцев их перевели под домашний арест, а в феврале 2019 года отправили под подписку о невыезде.

В конце 2019 года следователи задержали сторонников религиозного объединения Свидетели Иеговы. Сотрудники СК и ФСБ провели обыски по пяти адресам, где располагались последователи движения. В январе 2020 года СК возбудил уголовное дело в отношении 40-летнего руководителя религиозного объединения Свидетели Иеговы в Мурманске, его имя не называется.

В 2017 году Верховный суд России признал религиозную организацию "Свидетели Иеговы" экстремистской, запретив ее деятельность на территории страны. Как отмечал правозащитный центр "Мемориал", в решении суда "не было приведено ни одного факта нарушения верующими общественного порядка, проявления агрессии или насилия с их стороны, а также свидетельств, что их деятельность угрожала безопасности Российской Федерации".