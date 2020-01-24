Мишустин утвердил надбавки полицейским, работающим на митингах

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал два постановления о ежемесячных надбавках к окладам полицейским, военносдужащим и сотрудникам Росгвардии, которые, как сказано в сообщении на сайте правительства, "обеспечивают охрану общественного порядка в условиях повышенной сложности".

Из текстов постановлений, датированных 22 января, следует, что речь идёт о работе во время проведения массовых мероприятий в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Размер надбавки, согласно постановлениям, может достигать 100 процентов от оклада.

"Принятые решения будут способствовать повышению уровня социальной защищённости сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих и сотрудников Росгвардии, участвующих в обеспечении общественного порядка" - говорится в сообщении.