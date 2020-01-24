Мишустин утвердил надбавки полицейским, работающим на митингах

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал два постановления о ежемесячных надбавках к окладам полицейским, военносдужащим и сотрудникам Росгвардии, которые, как сказано в сообщении на сайте правительства, "обеспечивают охрану общественного порядка в условиях повышенной сложности".
Из текстов постановлений, датированных 22 января, следует, что речь идёт о работе во время проведения массовых мероприятий в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Размер надбавки, согласно постановлениям, может достигать 100 процентов от оклада.
"Принятые решения будут способствовать повышению уровня социальной защищённости сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих и сотрудников Росгвардии, участвующих в обеспечении общественного порядка" - говорится в сообщении.
- Сотрудники полиции и Росгвардии должны обеспечивать охрану порядка во время массовых мероприятий. Уличные акции, не согласованные с властями, они нередко разгоняют и задерживают их участников, зачастую с применением силы. В прошлом году тысячи полицейских и росгвардейцев участвовали в разгонах акций в центре Москвы за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Наиболее крупные такие акции прошли 27 июля и 3 августа, после них были возбуждены уголовные дела по статьям о массовых беспорядках и насилии в отношении представителей власти.
- Несколько человек по так называемому "московскому делу" были осуждены к реальным срокам, некоторые - к другим видам наказания. Например, Самариддин Раджабов после того, как провёл несколько месяцев в СИЗО, получил штраф за брошенную пластиковую бутылку - она, как утверждало следствие, "создала резкий звук удара, имитирующий разрушение неизвестного предмета, что вызвало чувство опасности и страха". Никто из полицейских, применявших насилие к демонстрантам, привлечён к ответственности не был.
- Михаил Мишустин был утверждён главой правительства на прошлой неделе, после отставки Дмитрия Медведева.
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