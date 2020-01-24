Генеральный директор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Николай Севастьянов предложил бывшему генеральному конструктору пилотируемых программ корпорации Сергею Романову перейти на должность уборщика или оператора копировальных машин. Уведомление об этом есть в распоряжении редакции агентства РБК.

Романов занимал должность первого заместителя гендиректора – первого заместителя главного конструктора, но она была сокращена. В соответствии с законом ему были предложены альтернативные ставки, которые он может занять, передаёт агентство. Кроме уборщика и оператора ксероксов, он мог бы занять должности первого замгенконструктора по испытаниям космических аппаратов, инженера и ведущего научного сотрудника. Учёный пока не дал ответа на предложения, следует из материалов РБК и "РИА Новости".

РКК "Энергия" – одно из ведущих предприятий российской космической промышленности, оно входит в структуру Роскосмоса. Романов работает на предприятии с 1980 года, он разрабатывал системы жизнеобеспечения и терморегулирования на орбитальной станции "Салют-7", орбитальной станции "Мир", кораблях "Буран", "Союз" и "Прогресс". В начале августа 2018 года он был назначен на должность временно исполняющего генерального директора "Энергии", но не был утвержден в должности Роскосмосом.

Он не стал комментировать агентствам предложенные ему вакансии.