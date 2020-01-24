Две кошки в самолёте "Аэрофлота" получили смертельные травмы

История о гибели двух кошек и обморожении третьей в самолёте "Аэрофлота", летевшем из Нью-Йорка в "Шереметьево" опубликована 24 января в издание "База". В минувшую среду официальный работник по сопровождению домашних животных на авиарейсах Максим Чумаченко вылетел в Москву, где была назначена пересадка на другой самолёт - до Софии. При получении багажа в Москве он узнал, что две переноски с кошками были сильно повреждены, животные получили тяжёлые травмы. Несмотря на оплачённые билеты категории "приоритетный груз", деликатный груз подвергся грубому обращению.



Максим Чумаченко рассказал изданию "База", что после посадки в "Шереметьево" пассажир, летевший тем же рейсом, сказал кему, что кошек «швыряют» на разгрузке. Сопровождающий побежал к стойке прдставителя компании "Аэрофлот", но там, по его словам, ему объяснили, что животные "снимаются с бОрта последними.



Хозяин кошек - а в данном полёте он сопровождал не чужих, а своих питомцев - в конце концов получил две сломанные переноски. Одна из них была повреждена настолько, что её перевязали верёвкой. Третья переноска летела трансфером до Софии без выдачи в Москве, и до следующей посадки о судьбе третьей кошки Максим Чумаченко ничего не знал. Двух травмированных кошек ему разрешили взять в салон, но это не помогло спасти животных, одна умерла прямо в самолёте, вторая — позднее, на столе у ветеринара. По предварительному заключению оба питомца погибли от внутреннего кровоизлияния, которое спровоцировали травмы, полученные при транспортировке. У третьей кошки, летевшей трансфером, ветеринар диагностировал обморожение. Точные заключения экспертизы Чумаченко получит в понедельник, 27 января.

В прошлом году "Аэрофлот" наказал одного из своих пассажиров, нарушившего правила перевозки животных - он взял с собой в салон кота весом более 8 кг. В авиакомпании заявили, что при весе животного в 10 килограмм, оно должно лететь в багажном отделении. Хозяин, однако беспокоился, что его питомец не выдержит длительного перелёта из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве. Он полетел другим самолётом, при взвешивании подменив кота другим.