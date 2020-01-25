В результате землетрясения в Турции погибли не менее 20 человек

На востоке Турции в провинции Элязыг произошло землетрясение. Погибли не менее 20 человек, более тысячи пострадали. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло вечером в пятницу, 24 января. После первого толчка последовали другие, с меньшей магнитудой. Разрушены здания, наблюдаются перебои со связью.

Многие жители района Сивридже провинции Элязыг покинули свои дома, опасаясь обрушений. Они ночевали в парках и садах. В некоторых районах были открыты спортивные комплексы и конференц-залы, где жители могли переночевать.

По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение ощутили около полумиллиона человек в Турции, а также в соседних странах – Ираке, Сирии и Ливане.

По предварительным данным, граждане России в результате землетрясения не пострадали, сообщило посольство России в Анкаре.