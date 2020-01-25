Обладатель “Золотого льва” Венецианского кинофестиваля Андрей Звягинцев не может найти финансирование для своего нового фильма. Потенциальные инвесторы требуют от него изменить финал картины. Об этом режиссёр рассказал изданию “Медуза”.

Режиссер работает над фильмом о состоятельном российском бизнесмене, владеющем домом у Средиземного моря. Фильм отказался финансировать фонд Романа Абрамовича, первоначально выразивший готовность выделить средства на съёмки, а затем от сотрудничества отказался продюсер проекта. До этого Звягинцев планировал снять фильм о блокадном Ленинграде и тоже не получил поддержки, пишет “Медуза”. В статье в газете “Коммерсантъ” кинокритик Андрей Плахов утверждает, что продюсеры отказываются сотрудничать с режиссёром из опасения, что он затронет острые общественные темы.

Исполнительный директор фонда Романа Абрамовича Антон Малышев заявил “Медузе”, что новый фильм Звягинцева слишком дорогой. Обвинения в цензуре он отвергает. Бывший продюсер фильма Илья Стюарт ситуацию не комментирует.

По утверждению Плахова, после выхода на экраны фильма Звягинцева “Левиафан” – трагического отображения нравов современной России, – режиссёр не может получить деньги и от государства. Звягинцев – автор пяти полнометражных фильмов, лауреат Венецианского и Каннского кинофестивалей, премии “Сезар”. Его работы номинировались на кинопремию "Оскар".