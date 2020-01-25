В Москве несколько сот гражданских активистов подали в приемную администрации президента на Старой площади обращения с требованием провести референдум по готовящимся поправкам в Конституцию. Среди подателей прошений были, в частности, представители «Левого Фронта», «Другой России», движения «Новороссия».

Как сообщила "Новая газета" журналисты оценили количество участников акции примерно в сто человек. Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов сказал, что было 500 человек.

К зданию Администрации президента РФ пришли также лидер "Новороссии" Игорь Стрелков (Гиркин) и освободившийся в прошлом году из колонии полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков.