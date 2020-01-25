Глава Госдепартамента Помпео накричал на журналистку NPR

Госсекретарь Майк Помпео накричал на репортера американской общественной радиостанции NPR (National Public Radio) и неоднократно «употребил нецензурные ругательства» после того, как журналистка задала ему вопрос об Украине и бывшем после США в Киеве. Интервью состоялось в пятницу. Об этом рассказала своей радиостанции Мэри Луиз Келли, корреспондент, которая встречалась с Майком Помпео для записи интервью.

Интервью длилось 9 минут. Как сообщает "Голос Америки", Келли задавала каверзные вопросы, в частности о ситуации в Иране, о главе дипломатической миссии США в Киеве Мэри Йованович, которая была неожиданно отозвана Трампом в Вашингтон. Этот инцидент, отмечает "Голос Америки", стал ключевым в череде событий, приведших к импичменту Трампа в Палате представителей.

"После [завершения интервью] Помпео начал громко выражать недовольство вопросами об Украине. По словам Келли, он несколько раз использовал нецензурные выражения", - говорится в заявлении NPR.