Получатель президентского гранта содержал порностудию

В Красноярске сотрудники уголовного розыска при поддержке Росгвардии провели рейд в помещении порностудии, где работали несовершеннолетние девушки. Студия размещалась в квартире многоэтажного жилого дома в Центральном районе Красноярска.



Один из двух арестованных — Антон Мишин, основатель и директор по развитию Центра реабилитации и социальной адаптации "Енисей". Это крупная организация, работает, как отмечает "Новая газета", по всей стране, у неё есть филиалы от Петропавловска-Камчатского до Санкт-Петербурга и Москвы, от Норильска до Кызыла и Забайкальска. В центре "Енисей" работают с наркоманами и алкоголиками.



В публикации газеты говорится, что у Мишина в Фейсбуке среди пяти тысяч друзей - большинство красноярских политиков, журналистов и активистов.



В прошлом месяце, когда, по данным полиции, у него была половая связь с несовершеннолетней 2004 года рождения, он продолжал вести фейсбук. В недавней записи, в частности, отмечается, что утренник в детском интернате, на который центр "Енисей" привёз подарки, состоялся благодаря поддержке спонсоров, а также "с использованием гранта президента РФ, предоставленного Фондом президентских грантов".



В публикации отмечается, что размер, полученного Мишиным гранта — 766 тысяч рублей. В заявке на этот грант в качестве обоснования для финансирования названа целевая группа - молодёжь, а вслед за ней алко- и наркозависимые. Срок выполнения программы, на которую выделен грант, с 1 ноября 2019-го по 31 октября 2020-го. Как отмечаетсяя на сайте главного управления МВД России по Красноярскому краю, подозреваемый [в причастности к назаконным действиям в отношении несовершеннолетних] арестован на два месяца.