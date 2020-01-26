США организуют вывоз американцев из Уханя из-за коронавируса

Власти Китая вечером в субботу сообщили новые данные о распространении инфекции, вызываемой новым коронавирусом. Подтверждены более 2 тысяч случаев заболевания, умерли 56 человек. Более 300 в критическом состоянии.

За сутки зафиксировано более 500 новых случаев болезни, число умерших увеличилось на 15 человек.

Подтверждены случаи заболевания в 10 странах за пределами Китая, в том числе в США и Франции.

В России подтверждённых случаев болезни пока нет. В Москве накануне были госпитализированы 7 граждан Китая с тревожными симптомами, однако им поставили диагноз ОРВИ – наличие коронавируса не подтвердилось.

Политбюро ЦК КПК накануне провело экстренное заседание, по итогам которого председатель КНР Си Цзиньпинь заявил, что ситуация с распространением болезни – тяжёлая. Власти принимают меры по ограничению распространения болезни. Ограничены въезд и выезд из города Ухань, где произошла вспышка заболевания, и ряда соседних крупных городов, включая порт Шаньтоу.

Также отменены рейсы междугородних автобусов между Пекином и другими городами. Введён запрет на торговлю мясом диких животных и дарами природы – предположительно, люди заразились вирусом от его носителей – животных.

Соединённые Штаты организуют в воскресенье чартерный рейс в Сан-Франциско для вывоза граждан США и американских дипломатов из Уханя. В Госдепартаменте заявили "Голосу Америки", что организация вывоза людей была продиктована тревогой о здоровье и безопасности граждан США, в том числе сотрудников Генконсульства США в Ухане.

Новый тип вируса появился в Китае в декабре прошлого года.

Большинство жертв заболевания приходится на город Ухань, откуда и началось распространение болезни.

Коронавирус нового типа вызывает серьёзные опасения в ВОЗ. Синдромы заболевания включают лихорадку, проблемы с дыханием и кашель. Он способен вызвать пневмонию, в ряде случаев – смертельно опасную. Большинство жертв вируса – пожилые люди.