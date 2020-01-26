Опубликовано видео, на котором Трамп и Лев Парнас обсуждают Украину

Агентство Associated Press опубликовало видеозапись, на которой президент США Дональд Трамп обсуждает Украину предположительно с Львом Парнасом и Игорем Фруманом - бывшими деловыми партнёрами юриста президента Руди Джулиани.

Запись, как утверждается, было сделана осенью 2018 года во время обеда в Trump Hotel в Вашингтоне. Среди усастников обеда, которые видны на видео, кроме Трампа, Парнаса и Фрумана - также сын президента Дональд-младший, его бывший помощник Джонни де Стефано и бизнесмен Стэнли Гэйл. На видео не видно, кто произносит конкретные реплики, однако их авторов с большой долей уверенности можно определить по голосу.

Отрывок записи, посвящённый обсуждению бывшего посла США в Киеве и одного из свидетелей по делу об импичменте Трампа Мари Йованович, был опубликован ранее телеканалом ABC.

Трамп ранее утверждал, что лично не знаком с Парнасом и Фруманом. Эти бизнесмены - уроженцы бывшего СССР - сейчас находятся по следствием по обвинениям, не связанным прямо с делом об импичменте. Однако они, в особенности Парнас, стали для демократов, которые выступают в процессе против Трампа в роли обвинителей, важными свидетелями. Парнас, в частности, утверждал, что по поручению Джулиани, который, в свою очередь, действовал от имени Трампа, пытался убедить украинских чиновников и политиков открыть расследование деятельности сына оппонента Трампа Джо Байдена на Украине. Именно давление на Киев с целью навредить Байдену лежит в основе обвинений, предъявленных Трампу.

На записи, опубликованной AP, дело Байдена прямо не обсуждается. Однако на ней обсуждаются другие вопросы, связанные с Украиной, в том числе посол Йованович. Один из участников встречи - предположительно, Парнас - в ходе разговора утверждает, что посол "ходит и всем говорит, что Трампу будет объявлен импичмент", и высказывает мнение, что он неё "необходимо избавиться". Трамп отвечает на это: "Избавьтесь от нее! Избавьтесь от нее завтра же. Мне всё равно. Сделайте это".

Йованович была отправлена в отставку весной 2019 года. Бывший посол на слушаниях в Конгрессе утверждала, что оснований для её увольнения не было, и называла его несправедливым. Йованович также утверждала, что украинские представители предупреждали её, что Парнас добивается её отставки.

На видео также слышен вопрос, который задаёт Трамп участникам обеда: "Как вы думаете, как долго она может продержаться против России?" - имея в виду Украину.

Трамп пока не комментировал опубликованную видеозапись. Госсекретарь Майк Помпео ранее заявил, что у президента есть право увольнять послов по своему усмотрению.