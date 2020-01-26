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Прекращено дело против бывшего главы "Роснано" Меламеда

Леонид Меламед

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Следственный комитет прекратил уголовное дело о растрате в отношении бывшего главы компании "Роснано" Леонида Меламеда и её бывшего финансового директора компании Святослава Понурова. Дело прекращено за истечением сроков давности по нереабилитирующим основаниям - сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Дело было возбуждено в 2009 году. Меламеда, Понурова и бывшего заместителя гендиректора "Роснано" Андрея Малышева, который скрылся от следствия, обвиняли в растрате 220 миллионов рублей. Срок давности по этой статье оставляет 10 лет.

Суд по делу начался в 2017 году, однако по решению суда дело было возвращено в прокуратуру, откуда в суд для нового рассмотрения так и не вернулось.

Главой "Роснано" является Анатолий Чубайс. Он выступал в суде как свидетель, утверждая, что действия Меламеда и других обвиняемых не нанесли корпорации ущерба.

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