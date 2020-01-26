Десятки жителей Чечни задержаны за фотоколлаж с Кадыровым

По меньшей мере 25 человек задержаны в Чечне по подозрению в распространении фотоколлажа с изображением главы республики Рамзана Кадырова, на котором он предстаёт в одеянии православного священника. Об этом сообщает сайт Кавказ.Реалии со ссылкой на свои источники.

По данным редакции Кавказ.Реалии, 11 человек были задержаны в городе Шали, десять – в Курчалоевском районе и ещё четверо – в селе Герменчук.

Чеченская полиция доставила всех в изолятор временного содержания отдела МВД по Шалинскому району. Отмечается, что на задержанных не составляли никаких протоколов, а просто избили. При этом среди них были не только те, кто рассылал коллаж, но и получатели.