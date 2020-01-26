Boeing новой модели совершил первый испытательный полёт

В Соединённых Штатах совершил первый испытательный полёт новый самолёт корпорации Boeing – Boeing 777X.

Лайнер вылетел с аэродрома в городе Эверетт, где расположен авиастроительный завод Boeing, и через четыре часа приземлился в Сиэтле.

Разработка новой модели ведётся с 2013 года. Ожидалось, что первый полёт состоится ещё в прошлом году, однако он был отложен сначала из-за двух катастроф "Боингов" другой модели – 737MAX, а затем из-за выявленных проблем с двигателем.

Boeing 777X – широкофюзеляжный самолёт, рассчитанный на длительные рейсы. Он может вмещать до 426 пассажиров. При этом, в отличие от большинства широкофюзеляжных самолётов, у него только два двигателя, поэтому он тратит меньше топлива, чем другие подобные самолёты. Это самый крупный двухдвигательный пассажирский самолёт в мире.

Критики указывают на высокую стоимость лайнера, а также на ряд проблем, выявленных при его испытаниях. Несмотря на это, а также на последние трудности Boeing, связанные с катастрофами лайнеров модели MAX, контракты на поставки Boeing 777X уже заключили ряд ведущих авиакомпаний, в том числе Emirates, Lufthansa, Etihad, British Airways и другие. Эксплуатация самолёта, как ожидается, начнётся в 2021 году.