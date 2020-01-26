Полиция не приехала на вызов о стрельбе из-за "нехватки экипажей"

Полиция Нижневартовска не приехала на вызов о стрельбе из автомата на улице, сославшись на "нехватку экипажей", сообщает Baza.

По данным издания, местные жители вызвали полицию в ночь на воскресенье, когда на улице Омская неизвестный открыл стрельбу по компании молодых людей, с которой ранее поссорился из-за громкой музыки. Как утверждают журналисты "Базы", полицейские занялись этой историей только утром.

На сайте нижневартовского управления МВД указано, что сообщение о конфликте на Омской улице поступило в дежурную часть около трёх часов ночи. В ведомстве утверждают, что "на место происшествия были направлены наряды полиции", но когда они приехали, "ни на улице, ни в подъездах жилого дома никого не обнаружили". При этом о времени прибытия полицейских к месту стрельбы не сообщается.

Позже полицейские установили, что стрелял житель дома по улице Омская, но "холостыми" патронами, и в результате инцидента никто не пострадал. В МВД сообщили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Хулиганство".