Журналист, критиковавший главу Чувашии, заявил об угрозах

Журналист чувашского интернет-издания "Правда" Александр Белов, который одним из первых сообщил о призывах главы Чувашии Михаила Игнатьева "мочить" сотрудников СМИ, критикующих власть, а также о том, что Игнатьев заставлял сотрудника МЧС подпрыгивать ради получения новой пожарной машины, заявил об угрозах в свой адрес.

По словам Белова, неизвестные угрожают ему уголовным делом, "поскольку он подставил под удар всю Россию". Также он сообщил, что в сетях административных зданий Чебоксар перекрыт доступ к сайту "Правды", а власти не допускают журналистов до различных мероприятий, отказывая в аккредитации.

20 января глава Чувашии Михаил Игнатьев выразил недовольство журналистами и блогерами, которые "не пишут о человеке труда", а только "критикуют власть, из-за чего происходят митинги". Он заявил, что "надо их мочить". Позже в пресс-службе губернатора Игнатьева сообщили, что призыв "мочить" означает "раскрывать подноготную".

Спустя четыре дня Игнатьев во время торжественного вручения сотруднику МЧС ключей от новой пожарной машины заставил того подпрыгивать. В аппарате главы региона объяснили поведение губернатора "позитивным настроем", а супруга Игнатьева заявила, что видео было "переделано" и "смонтировано".