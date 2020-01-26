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Четверо активистов-экологов задержаны на Красной площади

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В Москве на Красной площади в воскресенье были задержаны четверо защитников природы и окружающей среды. Об этом сообщили очевидцы на горячую линию ОВД-Инфо.

Задержаны Федор Морозов, Татьяна Вишневецкая, Надежда Назарова и Анатолий Куценков. Они доставлены в отдел полиции по району Китай-город. К активистам выехал адвокат от ОВД-Инфо Дмитрий Захватов.

По воследним данным, полицейские намерены составлять прококолы о нарушении правил проведения публичного мероприятия.

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