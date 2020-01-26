В "Шереметьево" полиция занялась двумя детьми, оставленными отцом

В аэропорту "Шереметьево" отец оставил двоих сыновей и исчез. Дети переданы полиции, заявила агентству ТАСС замдиректора по связям собщественностью. По словам Анны Захаренковой, дети были оставлены в терминале D аэропорта Шереметьево, сотрудники аэропорта передали детей полиции.



По словам Анны Захаренковой, дети находились без сопровождения. Старшему девять лет, младшему 6. Сотрудники аэропорта накормили детей и передали сотрудникам УВД на транспорте по Центральному Федеральному округу.



Как сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе Управления на транспорте, ведётся поиск мужчины, оставившего детей одних. мужчины. Установлено, что дети прибыли в Москву с отцом из Хабаровска.



Дети доставлены в подразделение по делам несовершеннолетних транспортной полиции, потом будут переданы в медучреждение.