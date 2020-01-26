Миссия ООН: поставки вооружений в Ливию продолжаются

Миссия ООН по оказанию поддержке Ливии (UNSMIL) заявила о продолжающихся поставках вооружёний в Ливию, несмотря на достигнутое в Берлине 19 января согласие о прекращении таких поставок.

Как указывается в сообщении UNSMIL, поставки современных систем вооружения в конфликтный регион осуществляются, в частности, многими участниками Берлинской международной конференции по урегулированию в Ливии. Конкретные страны в заявлении не называются.

Несмотря на соглашение о перемирии, Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара продолжает наступление на город Мисрата. По данным агентства AP, 26 января войска Хафтара находились примерно в 120 км от города, считающегося ключевым в обороне Триполи, сообщила "Немецкая волна".

На прошедшей 19 января в Берлине международной конференции по Ливии были представлены: ФРГ, США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, ОАЭ, Турция, Конго, Италия, Египет, Алжир. Также были приглашены представители ООН, Евросоюза, Африканского союза и Лиги арабских государств.